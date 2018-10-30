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В Сочи пошли поезда с грузами первой необходимости

Происшествия

Первые поезда уже вышли из Горячего Ключа

Краснодар, 30 октября 2018, 02:57 — REGNUM  РЖД начала пропускать в Сочи поезда с грузами первой необходимости для пострадавшего от наводнения региона, сообщает пресс-служба компании.

Сообщается, что по направлению Горячий Ключ — Адлер началось движение грузовых поездов. Уже в Адлер проследовал первый железнодорожный состав с топливом, мукой и продовольствием. В Туапсе также прибыло пять грузовых составов с грузами первой необходимости.

«В ближайшие сутки планируется ввести движение уже сформированных грузовых поездов в график», — говорится в релизе.

Как сообщало ИА REGNUM, 24−25 октября в Краснодарском крае прошли сильные ливни, вызвавшие наводнения. Пострадали Сочи, Туапсинский и Апшеронский районы. Подтоплены оказались 30 населенных пунктов и 2,3 тыс. домов. Погибли шесть человек.

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Наводнение в Туапсе и в Сочи
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