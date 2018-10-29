Власти Румынии оценили ущерб в случае сильного землетрясения

Бухарест, , 21:04 — REGNUM Власти Румынии провели инспекцию зданий и сооружений Бухареста на случай мощного землетрясения, 29 октября передает агентство Associated Press.

Выводы инспекции неутешительны: 170 учебных заведений, а также 345 многоквартирных домов столицы не выдержат землетрясения магнитудой 7 и более.

Отчет правительственной инспекции был опубликован на следующий день после землетрясения магнитудой 5,8 в восточной и центральной Румынии, самого сильного за последние 14 лет.

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