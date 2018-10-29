Дамаск, , 17:57 — REGNUM Боевики ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) умело воспользовались плохой погодой, пылевой бурей, которая серьезно ограничила возможность воздушной поддержки со стороны сил международной коалиции во главе с США, и провели мощную наступательную операцию против Сирийских демократических сил в юго-восточной части провинции Дейр-эз-Зор.

Террористам удалось выбить бойцов СДС с позиций в районе Шефаха, которые отступили к стратегическому городу Суса. Затем террористы захватили и этот город. Наступление продолжилось, в результате «черные» установили свой контроль еще над шестью десятками населенных пунктов, находящихся у границы с Ираком.

В настоящее время ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пытается пересечь горы Багуз, чтоб выйти к иракской границе. Если террористы смогут захватить горы Багуз, они выйдут к большому району пустыни, который ведет в иракскую провинцию Аль-Анбар.

Шедшие к линии фронта подкрепления СДС попали в засаду террористов, оставшиеся в живых бойцы попробовали спрятаться уже на иракской территории. Иракцы закрыли погранпереход в районе населенного пункта Багуз Тахтани, так как опасаются проникновения джихадистов.

Вина за этот сокрушительный провал лежит на американских военных потому, что они занимаются управлением и координацией боевых действий. Но проблемы возникли не только с управлением. Американские и французские боевые подразделения, как только осложнилась обстановка, спешно отошли в тыл, бросив своих союзников на произвол судьбы. А они были во второй линии обороны и должны были защищать тылы Сирийских демократических сил. Но предпочли спасти свою шкуру.

Именно подразделения коалиции во главе с США должны были остановить рейдовые группы ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которые, прорвав оборону СДС, устремились по их тылам. ВВС коалиции тоже опоздали с реагированием, что вызвало крайнее разочарование в западных союзниках со стороны СДС. Кроме этого, самолеты коалиции нанесли удар по населенному пункту Абу-Хардуб, что привело к гибели четверых бойцов СДС.

Бездействие коалиции во главе с США стало причиной волнений среди подразделений Сирийских демократических сил, начались стихийные протесты.