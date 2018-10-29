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В Свердловской области объявленный ранее в розыск подросток найден мёртвым

Происшествия

По факту гибели несовершеннолетнего проводится доследственная проверка

Арамиль, Свердловская область, 29 октября 2018, 15:18 — REGNUM  В Свердловской области проводится доследственная проверка по факту гибели 14-летнего мальчика, который ранее считался пропавшим без вести и был объявлен в розыск. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СКР.

В управлении уточнили, что тело ребёнка было найдено в реке Исеть неподалёку от Арамиля.

«По предварительным данным, смерть подростка не носит криминального характера, так как какие-либо телесные повреждения на нём отсутствуют. Точную причину смерти несовершеннолетнего установит судебно-медицинская экспертиза», — сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Свердловской области.

Напомним, 14-летний мальчик ушёл из дому в посёлке Большой Исток 22 октября и не вернулся. Впоследствии он был объявлен в розыск. В последний раз его видели катающимся на лодке по реке Исеть.

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Убийства и жестокое обращение с детьми
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