В Свердловской области объявленный ранее в розыск подросток найден мёртвым

Арамиль, Свердловская область, , 15:18 — REGNUM В Свердловской области проводится доследственная проверка по факту гибели 14-летнего мальчика, который ранее считался пропавшим без вести и был объявлен в розыск. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СКР.

В управлении уточнили, что тело ребёнка было найдено в реке Исеть неподалёку от Арамиля.

«По предварительным данным, смерть подростка не носит криминального характера, так как какие-либо телесные повреждения на нём отсутствуют. Точную причину смерти несовершеннолетнего установит судебно-медицинская экспертиза», — сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Свердловской области.

Напомним, 14-летний мальчик ушёл из дому в посёлке Большой Исток 22 октября и не вернулся. Впоследствии он был объявлен в розыск. В последний раз его видели катающимся на лодке по реке Исеть.