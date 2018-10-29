Ураган прошёлся по Сибири: тысячи человек остались без света

Кемерово, , 08:42 — REGNUM В Кемеровской области спасатели и энергетики устраняют последствия сильного урагана. По информации ситуационно-аналитического центра Минэнерго России, в результате разгула стихии без электроснабжения остались почти 12,3 тыс. жителей Кемеровского, Беловского, Новокузнецкого и Яйского районов.

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Последствия урагана в Новосибирске: районы — без света, дома — без крыш

Уже с ночи 29 октября Кузбасский филиал МРСК Сибири был переведён на особый режим работы в связи с неблагоприятными погодными условиями. Всего в аварийно-восстановительных работах задействованы свыше 160 человек и более 70 единиц техники.

Наследила стихия и в Новосибирской области. Здесь аварийные отключения электроэнергии ночью произошли в Новосибирском районе. По информации единой дежурно-диспетчерской службы, непогода затронула сёла Каменка, Новолуговое, Раздольное и посёлок Восход. Ведутся восстановительные работы.

Наблюдались перебои с электроснабжением и в пригородных посёлках Барнаула в Алтайском крае, однако здесь электроснабжение было оперативно восстановлено.

Напомним, о надвигающейся на Сибирь непогоде синоптики предупредили заранее. Сообщалось о сильном ветре с порывами до 20 м/с, а также дождях.