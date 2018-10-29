Валил деревья и сдувал стенды: ураганный ветер прогулялся по Новосибирску

Новосибирск, , 08:40 — REGNUM В Новосибирске устраняют последствия ночного шквалистого ветра. Ураганный ветер обрушился на город поздно вечером накануне, 28 октября, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

28 октября ГУ МЧС РФ по Новосибирской области предупредило население об ожидающихся неблагоприятных метеорологических явлениях.

По данным Западно-Сибирского Гидрометцентра, в конце дня 28 октября и ночью 29 октября по региону ожидались осадки в виде дождя и мокрого снега, а также усиление ветра до 10−15 м/с, местами порывы до 23 м/с.

Как сообщает Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54» на своей странице в социальной сети «ВКонтакте», ночной ветер повредил пешеходный мост к школе в Калининском районе Новосибирска. Работы по восстановлению моста ведутся. Кроме того, на площади Ленина пострадали стенды с историей города. На привокзальной площади ветер повалил торговые палатки. На улице Объединения у остановки «Библиотека» дерево рухнуло на припаркованные во дворе дома автомобили. Там же слетевший с крыши шифер упал на хэтчбек Lada. Ещё несколько автомобилей пострадали в Кировском районе — на улице Ватутина дерево упало на седан Toyota Corona Premio и внедорожник Toyota Land Cruiser Prado.

По данным местных СМИ, в центре Новосибирска — на перекрёстке Каменской и Ядринцевской — на проезжую часть сдуло светофор.

По всему городу — сломанные ветки и мусор. Дворники с самого утра убирают последствия ночного разгула стихии.