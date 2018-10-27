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Землетрясение магнитудой 4,2 зафиксировано в Казахстане

Происшествия

Эпицентр землетрясения находился в 132 км к юго-западу от Алма-Аты

Землетрясение магнитудой 4,2 зафиксировано в Казахстане
Z22
Сейсмограмма

Алма-Ата, Казахстан, 27 октября 2018, 11:46 — REGNUM  Землетрясение магнитудой 4,1 произошло 27 октября на территории Казахстана. Об этом сообщила сейсмологическая опытно-методическая экспедиция Комитета науки Минобразования Казахстана.

Землетрясение произошло в 04:02 по московскому времени. Энергетический класс землетрясения 9,2. Эпицентр стихии распологался на глубине 20 км, в 132 км на юго-запад от Алма-Аты, на территории Киргизии. О жертвах и разрушениях не сообщается.

Ранее сообщалось о землетрясении магнитудой 4,7, которое было зафиксировано на территории Казахстана, в 90 км на восток от Алма-Аты. Глубина очага землетрясения составила 15 км.

Стоит отметить, что в октябре текущего года казахстанские сейсмологи неоднократно фиксировали землетрясения в Китае, неподалёку от казахстанской границы. Так, за одни только сутки 21 октября наблюдателями было зафиксировано сразу четыре землетрясения на северо-западе Китая.

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Землетрясения
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