В Сахалинской области произошло землетрясение магнитудой 5,4

п.г.т. Южно-Курильск, Сахалинская область, , 08:06 — REGNUM Недалеко от поселка городского типа Южно-Курильск (Сахалинская область) зафиксировано землетрясение магнитудой 5,4. Об этом сообщает 26 октября пресс-служба областного ГУ МЧС РФ.

Отмечается, что подземные толчки были отмечены жителями Южно-Курильска днем 26 октября в 14:04 местного времени (06:06 мск). Эпицентр землетрясения находился в 46 км от населенного пункта на глубине 26 км.

«По собранным сведениям, ощущаемость сейсмособытия составила до 3 баллов. Пострадавших и разрушений нет», — говорится в сообщении пресс-службы.

В ведомстве также отметили, что тревога цунами в связи с землетрясением не объявлялась.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 октября у побережья японского острова Хонсю произошло землетрясение магнитудой 5,7. Эпицентр подземных толчков находился в 44 км юго-восточнее города Исиномаки префектуры Мияги на глубине 43 км.

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