При взрыве на авиазаводе в Самаре погибли два человека

Самара, , 13:44 — REGNUM При взрыве на заводе имени Кузнецова в Самаре погибли двое работников. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила начальник отдела внешних коммуникаций ПАО «Кузнецов» Наталья Куракова.

«Двое сотрудников ПАО «Кузнецов» погибли в результате несчастного случая на производстве», — сказала представитель предприятия.

В настоящее время проводятся необходимые мероприятия для установления причин и обстоятельств произошедшего.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, взрыв на заводе Кузнецова в Самаре произошел днем 31 августа.

ПАО «Кузнецов» входит в состав Объединенной двигателестроительной корпорации. Производит газотурбинные авиационные, жидкостные ракетные двигатели, а также осуществляет их техническое обслуживание и ремонт. Также производит установки для использования в газовой отрасли и энергетике.

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