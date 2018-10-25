На Кубани из-за потопа эвакуированы более 160 человек

Туапсе, Краснодарский край, , 01:31 — REGNUM Более 160 человек эвакуированы из-за потопа в ряде населенных пунктов Туапсинского района, сообщили в МЧС РФ по Краснодарскому краю.

Уточняется, что из-за продолжительного ливня в зону затопления попали семь населенных пунктов района: Шаумян, Цыпка, Горный, Кривеньковская, город Туапсе, Мессожай, Григорьевское.

Та же картина наблюдается в Апшеронском районе, где затоплена станция Куринская, железнодорожные станции Гойтх и Пшиш, перегон Туапсе-Апшеронск.

«Всего в зоне затопления 22 330 домовладений с населением 72 537 человек, 46 социально-значимых объектов», — сообщили в МЧС.

Погибших и пострадавших из-за разбушевавшейся стихии нет. На станции Чилипси и перегоне Греческий — Кривеньковская приостановлено железнодорожное сообщение. Два пассажирских поезда задерживаются, разрушен автодорожный мост в поселке Цыпка.

Напомним, потоп в Туапсинском районе начался в результате циклона с обильным дождем: за шесть часов выпало 119 мм осадков. Затоплена проезжая часть трассы Туапсе — Апшеронск между селами Кивеньковское и Индюк. Здесь машинам трудно проехать из-за воды.

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