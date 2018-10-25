Четверг, 25 Октября 2018 года
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В США два человека ранены в перестрелке, произошедшей в супермаркете

Происшествия

Подробности происшествия пока не сообщаются

В США два человека ранены в перестрелке, произошедшей в супермаркете
Цитата из к/ф «Схватка». Реж. Майкл Манн. 1995. США
Перестрелка

Вашингтон, 25 октября 2018, 00:03 — REGNUM  В результате стрельбы в одном из супермаркетов города Джефферсон в американском штате Кентукки ранения получили по меньшей мере два человека, сообщает 24 октября интернет-портал KSLA.

По информации портала, перестрелку в супермаркете устроили двое мужчин, которые затем продолжили ее на парковке возле магазина. Позднее в перестрелку вмешались полицейские.

Причины и другие подробности инцидента пока не сообщаются.

Напомним, по данным американской телекомпании «NBC» ежегодно в США погибают от огнестрельных ранений десятки тысяч человек. Например, в 2012 году на территории США из огнестрельного оружия было убито свыше 31 тыс. человек,

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Право на владение огнестрельным оружием в США
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