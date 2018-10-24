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Найдено тело рабочего, пострадавшего при проведении водопровода в Дагестане

Происшествия

Поиски второго рабочего продолжаются

Махачкала, 24 октября 2018, 14:33 — REGNUM  В Дагестане найдено тело одного из пострадавших в результате обвала грунта в Табасаранском районе Дагестана. Поисково-спасательные работы продолжаются, сообщили ИА REGNUM 24 октября в пресс-службе МЧС Дагестана.

Напомним, информация о происшествии поступила в дежурную часть Главного управления регионального МЧС в 10:45. Обвал грунта произошел при проведении водопровода в селе Джульджаг. Под земляными завалами оказались двое рабочих.

На место происшествие выехали спасатели и кинологи. В спасательных работах принимают участие 11 человек и три единицы техники.

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