Двух рабочих засыпало грунтом при проведении водопровода в Дагестане

Махачкала, , 13:40 — REGNUM Два человека пострадали в результате обвала грунта при проведении водопровода в селе Джульджаг Табасаранского района в Дагестана. В настоящее время их пытаются спасти, сообщили ИА REGNUM 24 октября в пресс-службе МЧС по Дагестану.

Информация о происшествии поступила в дежурную смену Главного управления регионального МЧС в 10:45. На место обвала выехали спасатели и кинологи. Всего к спасательным работам привлечены 11 человек и три единицы техники.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне в дагестанском Дербенте трое граждан Азербайджана погибли, упав с высоты при строительстве многоэтажного дома.

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