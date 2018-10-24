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Землетрясение силой 5,7 баллов по шкале Рихтера произошло у берегов Тайваня

Происшествия

Эпицентр залегал на глубине 31,13 км

Тайбэй, 24 октября 2018, 07:58 — REGNUM  Землетрясение силой 5,7 баллов по шкале Рихтера произошло в районе Тайваня, сообщает 24 октября агентство Синьхуа.

Толчки произошли в 16:04 по Гринвичу 23 октября (00:04 по местному времени 24 октября). Эпицетр залегал на глубине 31,13 км по координатам 23,9775 градусов севердной широты и 122,707 восточной долготы. Информации о пострадавших и разрушениях на острове не поступало.

Напомним, что 23 октября в западной части Тихого океана у побережья Тайваня также произошло землетрясение магнитудой 6. Эпицентр залегал на глубине 19 км. Информации о пострадавших также не поступало.

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