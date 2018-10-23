Кубань: начальник таможенного поста найден мертвым в своем гараже

Новороссийск, Краснодарский край, , 17:31 — REGNUM Исполняющий обязанности начальника Новороссийского юго-восточного таможенного поста Новороссийской таможни найден мертвым в собственном гараже утром 23 октября. Об этом сообщила пресс-служба краевого СУ СКР.

Тело мужчины обнаружили его родственники около 10:00. На теле погибшего обнаружено ножевое ранение. На месте происшествия следователем изъяты нож, а также предсмертная записка.

По факту смерти таможенника возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»). Сейчас следователи осматривают место происшествия, беседуют с родственниками и возможными очевидцами. Выясняют все обстоятельства происшествия.