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Кубань: начальник таможенного поста найден мертвым в своем гараже

Происшествия

Обстоятельства смерти выясняют следователи

Новороссийск, Краснодарский край, 23 октября 2018, 17:31 — REGNUM  Исполняющий обязанности начальника Новороссийского юго-восточного таможенного поста Новороссийской таможни найден мертвым в собственном гараже утром 23 октября. Об этом сообщила пресс-служба краевого СУ СКР.

Тело мужчины обнаружили его родственники около 10:00. На теле погибшего обнаружено ножевое ранение. На месте происшествия следователем изъяты нож, а также предсмертная записка.

По факту смерти таможенника возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»). Сейчас следователи осматривают место происшествия, беседуют с родственниками и возможными очевидцами. Выясняют все обстоятельства происшествия.

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