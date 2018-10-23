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В Уфе спасли застрявшего в стиральной машине мальчика

Происшествия

Ребенок не пострадал

Уфа, 23 октября 2018, 15:55 — REGNUM  В Уфе сотрудники поисково-спасательного отряда вытащили из стиральной машины застрявшего в ней пятилетнего мальчика, сообщает 23 октября пресс-служба городского Управления гражданской защиты.

Отмечается, что спасателям позвонила женщина и сообщила, что ее маленький ребенок залез в стиральную машину и не может вылезти обратно.

Прибывшие на место сотрудники помогли мальчику за пять минут, видимых повреждений на теле ребенка обнаружено не было, сам он ни на что не жаловался.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее школьник в Дагестане спас от неминуемой гибели двухлетнего ребенка. Тот упал в канал, устроенный для полива, и его понесло течением под мост. Увидев это, шестиклассник кинулся, не раздумывая, в бурный поток.

Читайте подробнее: В Дагестане школьник вытащил из канала двухлетнего ребенка

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