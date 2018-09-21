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В Дагестане школьник вытащил из канала двухлетнего ребенка

Общество

Малыша едва не унесло потоком воды

Махачкала, 21 сентября 2018, 16:13 — REGNUM  Дагестанский школьник спас от неминуемой гибели двухлетнего ребенка. Тот упал в канал, устроенный для полива, и его понесло течением под мост. Увидев это, шестиклассник из Дербентского района Ильмар Р. кинулся не раздумывая в бурный поток, сообщили ИА REGNUM 21 сентября в пресс-службе администрации Дербентского района.

Инцидент произошел 16 сентября. А уже спустя четыре дня с маленьким спасителем встретился глава Дербентского района Фуад Шихиев. В присутствии председателя имамов Дербентского района Адила Кеибова, представителей молодежного совета, службы МЧС по Дербентскому району, родных школьника он поблагодарил мальчика за мужественный поступок, наградил почетной грамотой и планшетом.

Напомним, в 2017 году двое братьев из Дагестана вытащили из воды троих тонущих человек. Молодые люди отдыхали на пляже в Махачкале, когда услышали крики о помощи. Один из них бросился в воду, вытащил тонущую 20-летнюю девушку и подростка 13-ти лет, а сам уже не смог выбраться из воды. В это время его брат спас еще одного человека.

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Происшествия на воде
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