В Дагестане школьник вытащил из канала двухлетнего ребенка

Махачкала, , 16:13 — REGNUM Дагестанский школьник спас от неминуемой гибели двухлетнего ребенка. Тот упал в канал, устроенный для полива, и его понесло течением под мост. Увидев это, шестиклассник из Дербентского района Ильмар Р. кинулся не раздумывая в бурный поток, сообщили ИА REGNUM 21 сентября в пресс-службе администрации Дербентского района.

Инцидент произошел 16 сентября. А уже спустя четыре дня с маленьким спасителем встретился глава Дербентского района Фуад Шихиев. В присутствии председателя имамов Дербентского района Адила Кеибова, представителей молодежного совета, службы МЧС по Дербентскому району, родных школьника он поблагодарил мальчика за мужественный поступок, наградил почетной грамотой и планшетом.

Напомним, в 2017 году двое братьев из Дагестана вытащили из воды троих тонущих человек. Молодые люди отдыхали на пляже в Махачкале, когда услышали крики о помощи. Один из них бросился в воду, вытащил тонущую 20-летнюю девушку и подростка 13-ти лет, а сам уже не смог выбраться из воды. В это время его брат спас еще одного человека.