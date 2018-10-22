Воронеж: пенсионер, расстрелявший сына и невестку, получил 25 лет колонии

Воронеж, , 14:04 — REGNUM Воронежский пенсионер, расстрелявший сына с невесткой и пытавшийся убить пристава, приговорен к 25 годам колонии строгого режима. Решение сегодня, 22 октября, вынес Воронежский областной суд, сообщил ИА REGNUM старший помощник прокурора области Михаил Усов. 64-летний Александр Зонов признан судом в совершении пяти тяжких преступлений, в том числе — убийстве и покушении на убийство. Совершению преступлений предшествовал затяжной конфликт пенсионера с его семьей.

В сентябре 2017 года мужчина расстрелял из охотничьего карабина своего сына и невестку возле их дома. После этого отправился к дому своей бывшей супруги, открыл газовые конфорки в расчете спровоцировать взрыв, а затем поджег дом и баню. Женщины не оказалось дома, и это спасло ей жизнь.

Еще одной жертвой пенсионера могла стать женщина-пристав: на тот момент находившиеся на исполнении у приставов 13 исполнительных производств окончены фактическим взысканием задолженности в пользу Зонова с его родственников, а три исполнительных производства не были исполнены. Пенсионер посчитал, что приставы тянут с завершением исполнительных производств, и решил убить пристава. Нападение он совершил, когда женщина вышла с коллегой на площадку перед входом в помещение Советского РОСП Воронежа: Зонов несколько раз выстрелил в нее из карабина. Спасли пристава медики. При задержании пенсионер также пытался сопротивляться: он угрожал полицейским ножом. В итоге один из сотрудников полиции произвел из табельного оружия два выстрела в область правой голени Зонова.

По информации СУ СКР по региону, объем этого громкого уголовного дела составил 16 томов, в ходе следствия проведено более 35 судебных экспертиз, признаны потерпевшими и допрошены в данном качестве девять пострадавших, допрошено свыше 150 свидетелей.

Сегодня суд вынес решение. Он назначил пенсионеру наказание в виде 25 лет лишения свободы с отбыванием наказания в течение первых трех лет в тюрьме, а затем в исправительной колонии строгого режима, а также ограничением свободы после освобождения на 2,5 года. Также суд удовлетворил иски потерпевших о возмещении материального ущерба на общую сумму более 2 млн рублей и морального вреда на сумму 5 млн рублей. Приговор может быть обжалован в течение 10 дней.

Отметим, что на суде сам Зонов попросил прощения у всех, кто так или иначе пострадал от его действий, он полностью признал свою вину.

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