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Посольство выясняет, есть ли граждане РФ среди жертв катастрофы в Индии

Происшествия

На железнодорожных путях в индийском штате Пенджаб погибли более 60 человек

Посольство выясняет, есть ли граждане РФ среди жертв катастрофы в Индии
Анна Рыжкова © ИА Красная Весна
Заграничный паспорт гражданина РФ

Нью-Дели, 20 октября 2018, 09:04 — REGNUM  Посольство Российской Федерации в Индии проверяет информацию о том, нет ли среди пострадавших во время инцидента на железной дороге в индийском штате Пенджаб российских граждан. Об этом сегодня, 20 октября, сообщил журналистам заведующий консульским отделом посольства РФ в Индии Андрей Федоров.

Напомним, что трагедия произошла накануне, 19 октября в индийском городе Амритсар на северо-западе Индию. Местные жители праздновали Дасеру — торжество, в ходе которого традиционно сжигают чучела демона Раваны и двух его братьев. По какой-то причине люди собрались торжественные мероприятия проходили в непосредственной близости от железнодорожных путей.

В тот момент, когда начинённое пиротехникой чучело Раваны вспыхнуло, толпа отхлынула назад и часть людей оказалась на рельсах. В этот момент по ним проходили два поезда в разных направлениях.

По последним данным погиб 61 человек, ещё 72 получили ранения. Число жертв может возрасти.

Российские дипломаты находятся на связи с властями индийского штата Пенджаб и выясняют, могли ли среди жертв трагедии находится граждане России. На данный момент власти Пенджаба такой информацией не располагают.

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Железнодорожные аварии
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