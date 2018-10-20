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Сильный шторм вызвал наводнения в Италии

Происшествия

Сильнее всего пострадал юго-восток страны

Сильный шторм вызвал наводнения в Италии
«Венеция», Иван Айвазовский, 1882

Рим, 20 октября 2018, 09:03 — REGNUM  Сильный шторм обрушился на юго-восток Италии, сообщает новостной сайт «Италия по-русски».

Стихия обрушилась ночью на города Сицилии. В результате наводнений были затоплены населённые пункты провинций Катании, Мессин и Сиракуз.

Сообщается о множестве унесённых потоками воды автомобилей, подтопленных жилых и муниципальных зданиях, разрушении автодорог.

Были закрыты учебные заведения, прервано авиасообщение, также сообщается об изменениях в расписании железнодорожного транспорта.

На данный момент в стране идут аварийно-спасательные операции, службы спасения продолжают получать просьбы о помощи от граждан. Задействованы спасательные вертолёты.

Напомним, ранее, 6 октября этого года, в Италии прошли сильные ливни и шторм. Кроме того, было зафиксировано землетрясение магнитудой 4,8 эпицентр которого находился в 1,9 км от Санта-Мария-ди-Ликодии в провинции Катания, на склоне горы Этна. В результате разгула стихии погибли три человека.

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Ураганы, шторма, бури
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