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Сильное землетрясение произошло на севере Пакистана

Происшествия

Информация о жертвах или разрушениях пока не поступала

Сильное землетрясение произошло на севере Пакистана
Angelo Giordano
Трещина в земле

Исламабад, 19 октября 2018, 18:28 — REGNUM  Сильное землетрясение магнитудой 6,7 произошло в Пакистане. Об этом сегодня, 19 октября, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы Российской академии наук.

Землетрясение произошло в 28 километрах на северо-восток от города Мингора в Пакистане. Эпицентр землетрясения находился в точке с координатами 34,90 градусов северной широты и 72,64 градусов восточной долготы.

Одновременно с этим Геологическая служба США (USGS) сообщила, что зарегистрировала землетрясение на территории Таджикистана, магнитуда которого составила 5,2.

Информация о жертвах или разрушениях пока не поступала.

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Землетрясения
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