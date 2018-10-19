В Петербурге 50 пожарных ликвидировали пожар в офисе «Ростелекома»

Санкт-Петербург, , 11:00 — REGNUM Серьезный пожар произошел утром 19 октября в многоэтажном здании на Синопской набережной, 14, в Центральном районе Санкт-Петербурга. Здесь находится головной петербургский офис компании «Ростелеком».

Как сообщили в ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу, в 10:15 мск к ним поступило сообщение о возгорании.

Пожару автоматически присвоили повышенный номер сложности. На место прибыли 50 пожарных и спасателей на 10 единицах техники.

«В помещении на 5-м этаже происходило горение обстановки на площади 50 кв. метров», — уточнили в региональном ГУ МЧС.

В 10:32 пожарные сумели локализовать пожар и ликвидировать открытый огонь. В 10:50 пожар был полностью потушен. Сведения о пострадавших к настоящему моменту не поступали.

По данным СМИ, из офисного здания было выведено порядка тысячи работающих там сотрудников.