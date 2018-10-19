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Задержан подозреваемый в убийстве матери житель Москвы

Происшествия

Пожилая женщина скончалась в результате множественных нанесенных травм

Москва, 19 октября 2018, 10:47 — REGNUM  Полицейские задержали москвича, подозреваемого в умышленном убийстве своей матери-пенсионерки, передает 19 октября телеканал «РЕН-ТВ».

В ведомстве отметили, что 16 октября стражам порядка стало известно, что гражданин обнаружил в квартире тело собственной матери. В ходе работы судмедэкспертов было установлено, что пожилая женщина скончалась в результате множественных нанесенных травм.

В результате был задержан мужчина, оказавшийся сыном жертвы. Полицейские подозревают его в жестоком избиении женщины, закончившемся ее смертью.

Сообщается, что в настоящее время возбуждено дело по статье («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью повлекшие по неосторожности смерть потерпевшего»). Ведется расследование.

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Бытовые убийства
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