Задержан подозреваемый в убийстве матери житель Москвы

Москва, , 10:47 — REGNUM Полицейские задержали москвича, подозреваемого в умышленном убийстве своей матери-пенсионерки, передает 19 октября телеканал «РЕН-ТВ».

В ведомстве отметили, что 16 октября стражам порядка стало известно, что гражданин обнаружил в квартире тело собственной матери. В ходе работы судмедэкспертов было установлено, что пожилая женщина скончалась в результате множественных нанесенных травм.

В результате был задержан мужчина, оказавшийся сыном жертвы. Полицейские подозревают его в жестоком избиении женщины, закончившемся ее смертью.

Сообщается, что в настоящее время возбуждено дело по статье («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью повлекшие по неосторожности смерть потерпевшего»). Ведется расследование.