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МВД перекрыло крупный канал поставки левого алкоголя из РСО-Алании

Происшествия

На нелегальном заводе изъята продукция 28-ми различных наименований

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МВД перекрыло крупный канал поставки левого алкоголя из РСО-Алании
Иллюстрация: ГУ МВД по СКФО
Левый алкоголь с этикетками известных марок

Владикавказ, 19 октября 2018, 10:24 — REGNUM  В Северной Осетии пресечена деятельность крупного производства по выпуску фальсифицированной алкогольной продукции. Сотрудники полиции и Росалкогольрегулирования обнаружили на территории одного из предприятий города Ардона более 95 тыс. бутылок фальсификата и 10 тыс. литров спиртосодержащей жидкости.

На нелегальном заводе изготавливали левую продукцию 28-ми различных наименований, сообщили ИА REGNUM 19 октября в пресс-службе ГУ МВД по СКФО. В цехах были установлена линия для автоматического розлива левого алкоголя. Найдено более 100 тысяч бутылок стеклотары. А на территории предприятия в то время, как нагрянула проверка правоохранителей, находились две грузовые автомашины с алкогольной продукцией, уже готовые к отправке.

В настоящее время возбуждены дела об административных правонарушениях. Весь контрафакт изъят, устанавливается стоимость партии незаконно выпущенной алкогольной продукции.

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Подделка и незаконный оборот алкогольной продукции
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