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Пожар в многоэтажке Екатеринбурга, пострадали три девочки

Происшествия

Обошлось без погибших

Екатеринбург, 19 октября 2018, 06:31 — REGNUM  В Екатеринбурге ночью 19 октября горел 16-тиэтажный дом на улице Таёжной. Есть пострадавшие, сообщил журналистам начальник пресс-службы Главного управления МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

По информации МЧС, пламя затронуло несколько верхних этажей здания. 78 человек, в том числе 24 ребёнка, эвакуировались самостоятельно. 24 человек, в том числе восьмерых детей, спасли пожарные.

В доме культуры «Сортировочный» был развёрнут пункт временного размещения. После того, как пожар потушили, граждане вернулись в свои квартиры.

По словам Горелых, продуктами горения отравились три девочки. Двух после оказания помощи отпустили домой, третья пока остаётся в больнице.

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Пожары в жилых домах
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