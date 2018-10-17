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В Бурятии осуждён «чёрный лесоруб», спиливший десятки деревьев

Происшествия

Ущерб, причиненный лесному фонду злоумышленником, составил более 270 тысяч рублей

В Бурятии осуждён «чёрный лесоруб», спиливший десятки деревьев
Иллюстрация: Пресс-служба Республиканского агентства лесного хозяйства
В Бурятии «чёрных лесорубов» ловят практически ежедневно

Улан-Удэ, 17 октября 2018, 06:55 — REGNUM  В Бурятии Хоринский районный суд вынес приговор «чёрному лесорубу», обвиняемому в незаконной рубке лесных насаждений в особо крупном размере. Об этом ИА REGNUM сообщили сегодня, 17 октября, в Республиканском агентстве лесного хозяйства (РАЛХ).

По данным ведомства, нарушитель без правоустанавливающих документов спилил 34 сосны общим объёмом около 17 кубометров, причинив лесному фонду ущерб в размере более 270 тысяч рублей.

Суд признал «чёрного лесоруба» виновным и назначил ему наказание в виде двух лет и шести месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком два года.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, в Бурятии «чёрных лесорубов» ловят практически ежедневно. С начала 2018 года в республике выявлено более 500 случаев незаконной рубки.

Читайте ранее в этом сюжете: В Бурятии «чёрный лесоруб» получил условный срок

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