Могадишо, , 17:28 — REGNUM «Аль-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взяла на себя ответственность за убийство пятерых мужчин, трое из которых являются гражданами США, двое — Великобритании.

По сообщению новостного агентства RFI Kiswahili, организация пошла на такой шаг, поскольку убитые были сотрудниками британских спецслужб, работающими на правительство Могадишу.

Пятеро людей были застрелены прилюдно в Сомали в районе, подконтрольном террористической группировке.

Американские и британские власти не дали никаких комментариев по произошедшим событиям.

Подобный случай совершения убийства террористической организации «Аль-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) является уже не первым. В 2017 году террористы «Аль-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) были обвинены в убийстве пятерых людей, которые якобы были посланы правительствами Кении и США.