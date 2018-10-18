Четверг, 18 Октября 2018 года
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«Аль-Шабаб»* взяла на себя ответственность за убийство пятерых человек

Происшествия

* — организация, деятельность которой запрещена в РФ Террористическая группировка в Сомали объявила о том, что берет на себя ответственность за убийство пяти человек: троих американцев и двух англичан

Могадишо, 18 октября 2018, 17:28 — REGNUM  «Аль-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взяла на себя ответственность за убийство пятерых мужчин, трое из которых являются гражданами США, двое — Великобритании.

По сообщению новостного агентства RFI Kiswahili, организация пошла на такой шаг, поскольку убитые были сотрудниками британских спецслужб, работающими на правительство Могадишу.

Пятеро людей были застрелены прилюдно в Сомали в районе, подконтрольном террористической группировке.

Американские и британские власти не дали никаких комментариев по произошедшим событиям.

Подобный случай совершения убийства террористической организации «Аль-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) является уже не первым. В 2017 году террористы «Аль-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) были обвинены в убийстве пятерых людей, которые якобы были посланы правительствами Кении и США.

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Зарубежная хроника
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