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В Афганистане ранены пятеро чешских солдат

Происшествия

Бронированный автомобиль с военными опрокинулся из-за взрыва

Баграм, Афганистан, 18 октября 2018, 14:46 — REGNUM  Пять чешских солдат ранены в результате взрыва в Афганистане, один из них находится в тяжелом состоянии, передает немецкий телеканал N-TV.

Министерство обороны Чехии проинформировало о взрыве бомбы 17 октября в центральной провинции Парван в районе военной базы Баграм. При взрыве перевернулся бронированный автомобиль с чешскими военнослужащими.

В начале августа в этом же районе в результате атаки смертника были убиты трое чешских солдат. Всего в рамках военной миссии НАТО в Афганистане присутствуют около 350 чешских солдат, потери составили 13 человек.

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Взрывы в Афганистане
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