В Афганистане ранены пятеро чешских солдат

Баграм, Афганистан, , 14:46 — REGNUM Пять чешских солдат ранены в результате взрыва в Афганистане, один из них находится в тяжелом состоянии, передает немецкий телеканал N-TV.

Министерство обороны Чехии проинформировало о взрыве бомбы 17 октября в центральной провинции Парван в районе военной базы Баграм. При взрыве перевернулся бронированный автомобиль с чешскими военнослужащими.

В начале августа в этом же районе в результате атаки смертника были убиты трое чешских солдат. Всего в рамках военной миссии НАТО в Афганистане присутствуют около 350 чешских солдат, потери составили 13 человек.