Четверо подростков в Кабардино-Балкарии забили до смерти местного жителя

Нальчик, , 09:09 — REGNUM В Кабардино-Балкарии жестоко убит местный житель. Преступление совершили подростки в возрасте от 13 до 15 лет, сообщили ИА REGNUM 18 октября в пресс-службе Следственного комитета по региону.

По данным следствия, 13 октября 2018 года в городе Майском 57-летний мужчина встретил четверых подростков, распивавших спиртные напитки. Он и сам к тому времени был в состоянии алкогольного опьянения, к тому же имел при себе еще несколько бутылок спиртного.

Молодежь пригласила его на дачу к одному из парней для совместного продолжения вечера. К компании присоединилась 25-летняя знакомая одного из подростков. В разгар пьянки между мужчиной и молодыми людьми возникла ссора, переросшая в драку, в результате которой он скончался от нанесенных ему побоев.

Женщина позвонила отцу хозяина дачи и попросила приехать. Вместе они сбросили тело убитого в колодец, скрыв таким образом следы преступления. Оно открылось лишь после того, как в полицию с заявлением обратились родные убитого.

В настоящее время все участники преступления задержаны. Им избрана мера пресечения в виде ареста. Следствие продолжается. Как отметили в СКР, ни один из подростков не стоял на профилактическом учете в органах.

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