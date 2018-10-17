В Челябинске школьник подозревается в убийстве старшей сестры

Челябинск, , 11:13 — REGNUM В Челябинске следователи возбудили уголовное дело в отношении 17-летнего школьника, который подозревается в убийстве 21-летней сестры, сообщает 17 октября пресс-служба регионального следственного управления СКР.

По версии следствия, днем 16 октября в квартире одного из жилых домов Челябинска подозреваемый, на почве длительных неприязненных отношений, нанес множественные ранения старшей сестре, от которых девушка скончалась.

По данному факту было возбуждено уголовное дело, подозреваемый задержан, решается вопрос о предъявлении ему обвинений. В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Челябинске осудили двух человек за убийство своего работодателя, сопряженное с разбоем.

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