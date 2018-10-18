Свыше 3,6 тыс. боеприпасов изъято близ арсенала в Ичне

Чернигов, Украина, , 09:07 — REGNUM Более 3,6 тыс. взрывоопасных предметов изъято саперами около арсенала в Черниговской области. Об этом сообщает пресс-служба Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Саперы проверили и очистили от боеприпасов все 39 населённых пунктов, расположенных в районе города Ични неподалеку от военных складов. Отмечается, что 16-километровая зона загрязнения уменьшена до 10-километровой, 28 из 80 участков разминирования очищены.

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Специалисты отработали 265 сообщений местных жителей об обнаружении боеприпасов. В течение суток изъято 1352 опасных предмета.

Как сообщало ИА REGNUM, ночью 9 октября в Черниговской области Украины произошел пожар на военном арсенале, за которым последовали разрывы боеприпасов. Более 10 тыс. человек пришлось эвакуировать из близлежащих населенных пунктов.

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