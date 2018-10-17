Киеву нужно в 30 раз больше средств для модернизации арсеналов

Киев, , 21:12 — REGNUM Украине нужно порядка 15 млрд гривен ($540 млн) на приведение арсеналов к стандартам НАТО, заявил министр обороны Украины Степан Полторак, сообщает 17 октября «112 Украина».

По его словам, чтобы привести все арсеналы и военные базы на Украине к стандарту НАТО, нужно 15 млрд гривен ($540 млн). Однако, уточнил Полторак, в 2017—2018 годах правительство выделило на эти цели только 500 млн гривен ($17,9 млн), что в 30 раз меньше необходимого.

Напомним, в ночь на 9 октября в Черниговской области на Украине произошел взрыв на военных складах. Спасатели эвакуировали более 10 тыс. человек из близлежащих населенных пунктов.