ДНР: украинские диверсанты пытались проникнуть в республику

Донецк, , 08:27 — REGNUM Войска Донецкой Народной Республики (ДНР) остановили 15 октября украинскую диверсионно-разведывательную группу (ДРГ), заявил начальник пресс-службы управления Народной милиции ДНР Даниил Безсонов, сообщает 17 октября «Донецкое агентство новостей».

По его словам, украинская ДРГ в количестве шести человек пыталась проникнуть в населенный пункт Яковлевка, однако была замечена войсками республики. В ходе боестолкновения двое украинских карателей были уничтожены, еще один был ранен. Народная милиция не потеряла бойцов ни раненными, ни убитыми.

Напомним, Украина постоянно нарушает Минские соглашения, которые обязывают обе стороны приступить к мирному урегулированию конфликта. Вместо этого Киев продолжает попытки силового захвата ДНР и ЛНР.