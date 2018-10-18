Пушков сравнил стрельбу в колледже в Керчи с инцидентом в Колумбайне

Москва, , 01:16 — REGNUM Стрельба, устроенная подростками в 1999 году в американском городе Колумбайн, «вдохновила» на преступления других школьников, заявил член Совета Федерации РФ Алексей Пушков в своем Twitter.

«20.04.1999 в г. Колумбайн, США два подростка заложили взрывчатку в школьную столовую, затем стали расстреливать школьников и учителей. 13 убили, 36 ранили; покончили с собой. Подробности разошлись по интернету. В 2006 их примером вдохновился 25-летний стрелок из Монреаля, Канада», — рассказал сенатор.

https://twitter.com/Alexey_Pushkov/status/1052653852372000768

Как сообщало ИА REGNUM, 17 октября в помещении столовой в керченском политехническом колледже произошел взрыв. По данным Национального антитерроистического комитета, 19 человек погибли.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте, но позднее переквалифицировал в «Убийство двух или более лиц». Подозреваемый в совершении преступления оказался учащимся этого колледжа. Он был найден мертвым в здании учебного заведения.

Читайте ранее в этом сюжете: В Крыму озвучили список пострадавших в Керчи