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За нахождение похищенного танзанийского миллиардера объявлена награда

Происшествия

Семья танзанийского миллиардера Мохаммеда Девджи предложила полмиллиона долларов США тому, кто предоставит информацию по местонахождению одного из самых богатых людей в Африке

Додома, 17 октября 2018, 23:28 — REGNUM  Азим Девджи, представитель семьи Девджи, заявил на пресс-конференции в Дар-эс-Саламе, Танзания, о том, что семья миллиардера готова заплатить 437 тысяч долларов США любому, кто предоставит информацию, которая поможет в поисках Мохаммеда Девджи.

43-летний «МО» (прозвище Мохаммеда Девджи в Танзании) является самым молодым миллиардером на африканском континенте. Он был похищен утром 11 октября, возле входа в спортивный зал отеля, находящегося в Дар-эс-Саламе.

По информации новостного агентства RFI Kiswahili, полиция Танзании начала проведение операции по нахождению миллиардера. Согласно сообщениям властей страны, более 20 людей уже были задержаны в ходе расследования преступления.

Мохаммед Девджи является генеральным директором компании MeTL, специализирующейся в различных областях сельского хозяйства, сферах страхования, транспорта и производства оборудования. Фирма имеет филиалы в нескольких странах. Журнал Forbes оценил состояние Мохаммеда в 1.54 миллиарда долларов и в 2015 году объявил его самым богатым человеком в Африке.

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Зарубежная хроника
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