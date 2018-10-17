«Мы все должны сплотиться!» — спикер Заксобрания Ростовской области

Ростов-на-Дону, , 21:45 — REGNUM Председатель Законодательного собрания Ростовской области Александр Ищенко выразил соболезнования семьям погибших и пострадавших от рук керченского стрелка, устроившего массовое убийство в политехническом колледже.

«Ужасные вести из Керчи. Разделяю скорбь и боль о погибших и пострадавших. Мужества родным и близким. Мы все должны сплотиться — расследовать эту трагедию и оказать всю необходимую помощь керченцам», — написал спикер донского парламента на своей странице в Facebook.

Ранее соболезнования родным погибших выразил донской губернатор. Василий Голубев также предложил крымским властям помощь в транспортировке и организации лечения пострадавших.

ИА REGNUM напоминает, что сегодня, 17 октября, в политехническом колледже Керчи прогремел взрыв. В результате погибли 19 человек, более 40 — пострадали. По последним сведениям, 10 находятся в тяжелом состоянии. Предполагаемый организатор взрыва покончил с собой — им оказался 18-летний студент колледжа.

Читайте ранее в этом сюжете: Ростовская область готова принять пострадавших из Керчи

Читайте развитие сюжета: Все школы и детсады Керчи возьмут под вооруженную охрану — Аксёнов