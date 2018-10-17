В деле Хашогги Запад вновь демонстрирует двойные стандарты – политолог

Москва, , 16:48 — REGNUM Несмотря на то, что исчезнувший и, скорее всего, убитый в Турции саудовский журналист Джамаль Хашогги был видным оппозиционером и сотрудничал с ведущей американской газетой, со стороны США и стран Европы в адрес Саудовской Аравии не последовало никакой жёсткой реакции. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 17 октября заявил политолог Владимир Шаповалов.

«Прежде всего история с саудовским журналистом, который пропал и, по всей вероятности, был убит в консульстве Саудовской Аравии на территории Турции (либо где-то ещё), и последующая реакция западного сообщества на данную историю в чистом виде продемонстрировали то, что обычно называется политикой двойных стандартов, — сказал Шаповалов. — Вспомним, какой была реакция, которая последовала после инцидента в Солсбери. Мгновенное обвинение России без всяких оснований, введение санкций, масштабная антироссийская кампания, которая только набирает обороты, и прочее».

В то же время, как заметил Шаповалов, имеет место ситуация, когда, по всей вероятности, совершено политическое убийство.

«Убитый — это корреспондент, сотрудничавший с ведущей американской газетой, — сказал Шаповалов. — И не просто корреспондент, а весьма влиятельный эксперт и общественный деятель. Человек, который занимал достаточно важное место в оппозиционном лагере. Однако после его исчезновения не последовало никакой жёсткой реакции со стороны официальных лиц США, Великобритании, Франции и других стран. Последовало лишь весьма смешное заявление президента США о том, что он побеседовал с королём Саудовской Аравии».

Подобное лицемерие политолог объяснил тем, что Россия является оппонентом стран Запада, и поэтому её можно огульно обвинять в чём угодно, не утруждая себя поиском доказательств.

«Однако Саудовская Аравия — друг США, — сказал эксперт. — Это страна, с которой несколько месяцев назад США заключили контракт на 110 млрд долларов на продажу оружия. Это беспрецедентная сделка! Страна, в которой президент плясал с саблями под дудку саудовского короля. Складывается впечатление, что именно американский истеблишмент в значительной степени зависит от СА, а не наоборот».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, Государственный департамент США готов помочь Турции в расследовании дела об исчезновении оппозиционного властям Саудовской Аравии журналиста Джамаля Хашогги. С таким заявлением внешнеполитическое ведомство Америки выступило после того, как его глава Майкл Помпео завершил свой визит в Турцию, где встретился с президентом и главой МИД страны.

«Государственный секретарь также выразил озабоченность США из-за исчезновения Джамаля Хашогги», — подчеркнули в госдепе.

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