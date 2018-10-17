Ростовская область готова принять пострадавших из Керчи

Ростов-на-Дону, , 15:57 — REGNUM Больницы Ростовской области и медицинские работники готовы принять пострадавших при взрыве в Керченском политехническом колледже. Об этом в своём микроблоге Twitter написал донской губернатор Василий Голубев.

«Ростовская область готова принять пострадавших в своих медицинских учреждениях», — подчеркнул глава региона.

Ранее к месту трагедии вылетел вертолёт Ми-8 МЧС России со специалистами и необходимым медицинским оборудованием на борту.

Также Голубев направил телеграмму с соболезнованиями главе Республики Крым Сергею Аксёнову.

Сегодня, 17 октября, по предварительным данным, в столовой керченского политехнического колледжа взорвалось неустановленное устройство, начинённое металлическими предметами. Следственный комитет России возбудил по данному факту уголовное дело. Затем дело по факту теракта следователи переквалифицировали на дело об убийстве двух и более лиц общеопасным способом.

Преступником оказался 18-летний студент 4 курса колледжа. Следствие полагает, что молодой человек расстрелял находившихся в колледже людей, а затем совершил самоубийство.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, жертвами взрыва в керченском колледже стали 18 человек. В больницах остаются десятки пострадавших. Большинство из них — подростки.

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