«Теракт в Крыму – верх кощунства» – ростовский губернатор

Ростов-на-Дону, , 15:46 — REGNUM Губернатор Ростовской области Василий Голубев назвал взрыв в керченском политехническом колледже «верхом кощунства». Об этом глава Донского региона написал в своем микроблоге Twitter.

«Ленту сегодняшних новостей невозможно читать без боли. Теракт в Крыму, в учебном заведении, — верх кощунства. Верю, что виновных найдут и накажут. Скорблю вместе с родными погибших. Пострадавшим — скорейшего выздоровления», — написал Голубев.

Кроме того, ростовский губернатор предложил помощь крымским властям.

Голубев также сообщил, что к месту трагедии вылетел вертолёт Ми-8 МЧС России с психологами, спасателями и медицинскими модулями на борту.

ИА REGNUM напоминает, что подозреваемый в нападении на колледж найден мертвым. Тело предполагаемого преступника находилось на втором этаже здания. Он покончил с собой.

Сегодня, 17 октября, по предварительным данным, в столовой колледжа взорвалось неустановленное устройство, начинённое металлическими предметами. Жертвами взрыва в керченском колледже стали 18 человек. Врачи борются за жизни 32 человек. Следственный комитет России возбудил по данному факту уголовное дело.

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