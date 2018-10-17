В падении женщины с платформы Московского вокзала виноват проводник

Санкт-Петербург, , 13:02 — REGNUM Падение пассажирки при выходе из поезда на Московском вокзале в Санкт-Петербурге произошло по вине проводника вагона, которая не контролировала высадку пассажиров. Ответственность также лежит на руководстве подразделения АО «Федеральная пассажирская компания». Об этом заявили 17 октября в Северо-Западной транспортной прокуратуре.

Как установлено, 13 октября, в 09:51 мск, произошел сдвиг переходного мостика, соединяющего вагон прибывшего на Московский вокзал поезда и пассажирскую платформу. Выходившая из вагона женщина упала в зазор между вагоном и платформой. Пострадавшая получила травмы и была госпитализирована.

По мнению транспортной прокуратуры, инцидент стал возможен в связи с «отсутствием должного контроля проводника, прибывшего пассажирского поезда сообщением Москва-Санкт-Петербург».

Руководителю вагонного участка Санкт-Петербург-Московский Северо-Западного филиала АО «Федеральная пассажирская компания» внесено представление. Ход его рассмотрения и устранение нарушений контролируются прокуратурой.

Напомним, что, судя по видеозаписи инцидента, упавшей пассажирке первым делом помогали очевидцы ЧП, находившиеся на платформе, и только затем в тамбуре появилась проводница, ранее отлучившаяся внутрь в вагона.

Читайте ранее в этом сюжете: Женщина провалилась под платформу на Московском вокзале Петербурга