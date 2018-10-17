Детские забавы привели к гибели 8-летнего мальчика в Берлине

Берлин, , 07:52 — REGNUM Полиция установила подозреваемого в убийстве 8-летнего мальчика, погибшего в Берлине от падения на его голову части распиленного дерева, пишет издание Bild.

Виновником трагедии оказался 10-летний мальчик. Полицейские просмотрели записи с камер видеонаблюдения и увидели, что школьник принес в 15-этажный дом пень. Фрагмент распиленного дерева высотой 50 см и диаметром 35 см в течение нескольких недель лежал возле стоянки и служил игрушкой для детей. Затем мальчик, не видя людей внизу, уронил его с балкона.

Мальчик был задержан в своей школе 16 октября. Он признался полиции в своих действиях. Поскольку подозреваемый не достиг возраста уголовной ответственности (14 лет), никакого наказания к нему применено не будет.

Как сообщало ИА REGNUM, 8-летний мальчик погиб 14 октября. В момент трагедии он катался на велосипеде со своим двоюродным братом. Ребенок погиб на глазах прохожих и своих родственников. Этот трагический случай попал на первые страницы многих газет.

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