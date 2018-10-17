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В Китае задержан поджигатель, предположительно погубивший пятерых человек

Происшествия

Обвиняемый по фамилии Чжэн 54-х лет от роду, как утверждает обвинение, устроил пожар в жилом здании в районе Цзиньпин города Шаньтоу 13 октября 2018 года

В Китае задержан поджигатель, предположительно погубивший пятерых человек
Пламя

Гуанчжоу, Китай, 17 октября 2018, 06:06 — REGNUM  Полицией города Шаньтоу провинции Гуандун на юге Китая была задержан по обвинению в поджоге, ставшем причиной смертельного пожара, унесшего жизни пятерых человек, сообщает 16 октября агентство Синьхуа.

Обвиняемый по фамилии Чжэн 54-х лет от роду, как утверждает обвинение, устроил пожар в жилом здании в районе Цзиньпин города Шаньтоу 13 октября 2018 года. Обвиняемый сожительствовал с женщиной, проживавшей на первом этаже здания.

Предположительно, он заблокировал вход в помещение для игры маджонг, где находилась женщина, облил помещение бензином и поджог его. Пять человек погибли в результате пожара, еще девять получили ранения. Мотивация мужчины пока неизвестна.

Напомним, что в конце августа 2018 года 20 человек стали жертвами пожара, произошедшего в одной из гостиниц китайского города Харбин.

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Пожары в жилых домах
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