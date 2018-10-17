Яхта омского депутата попала в шторм у берегов Испании

Пальма-де-Майорка, Испания, , 05:44 — REGNUM Яхта «Сила Сибири», принадлежащая депутату заксобрания Омска Валерия Кокорина, попала в шторм у берегов Испании, сообщает омский портал Om1.ru.

Как сообщает портал, в результате шторма судно было выброшено на берег недалеко от Пальмы-де-Мальорки. Отмечается, что была угроза крушения яхты, однако ее удалось избежать. Судно не получило существенных повреждений. На борту яхты находились два человека.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным ряда омских СМИ, депутат Кокорин приобрел эту яхту за 98,9 млн рублей. Длина судна составляет 32,5 метра. Изначально предполагалось, что члены омского отделения Русского географического общества совершат на ней экспедицию к берегам Антарктиды по следам ее первооткрывателей — Беллинсгаузена и Лазарева.

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