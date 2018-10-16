Замглавы МИД Казахстана получил сотрясение после семейного мероприятия

Астана, , 17:37 — REGNUM Первый заместитель министра иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди находится в больнице с сотрясением мозга, сообщила пресс-служба ведомства.

Как пояснил руководитель пресс-службы министерства Айбек Смадияров, произошла «бытовая ситуация».

«Он возвращался с семейного мероприятия. Рядом с ним находилась супруга. Шли возле дома, упал и ударился головой об асфальт. Супруга вызвала скорую, он был госпитализирован с сотрясением мозга», — заявил Смадияров.

Ранее в казахстанском сегменте соцсетей распространилась информация о том, что чиновник был госпитализирован от здания одного из ресторанов в Астане с диагнозом «закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга и токсическое действие этанола».