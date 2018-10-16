У ученика начальной школы в Казахстане обнаружен туберкулез открытой формы

Актюбинск, Казахстан, , 16:33 — REGNUM В средней школе №10 в Актюбинске обнаружен случай открытой формы туберкулеза. Ребенок изолирован и отправлен на лечение. В школе объявлен карантин. Учащихся с 1 по 11 классы отправили сдавать анализы.

Как сообщила завуч школы Гуляим Иманова, ребенок пожаловался на недомогание на уроке, его передали родителям, а на следующий день госпитализировали. В больнице был поставлен диагноз «туберкулез», о чем школу уведомили почти через неделю после происшествия.

«В школе была проведена дезинфекция. Сейчас учащимся начиная с 1 класса делают пробы манту, есть разрешение родителей. У родителей заболевание выявлено не было, семья вполне благополучная, для них это стало неожиданностью», — рассказала Иманова.

Также выяснилось, что на летних каникулах ребенок находился в городе Кульсары Атырауской области. Руководитель департамента охраны общественного здоровья Актюбинской области Нурсулу Беркимбаева сообщила, что в территориальный департамент охраны общественного здоровья было направлено письмо о проведении противоэпидемических мероприятий.

Вcе, кто контактировал с ребенком, отправлены на обследование.