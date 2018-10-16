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В Сомали 20 человек погибли от взрыва бомб террористов-смертников

Происшествия

На юге Сомали в районе города Байдабо 20 человек погибли в результате взрыва бомб двух террористов-смертников

Могадишо, 16 октября 2018, 16:09 — REGNUM  В районе города Байдоба на юге Сомали были взорваны бомбы двумя террористами-смертниками. В результате теракта погибли 20 человек. Как сообщает египетская газета «Аль-йауму ас-Сабиу», 40 раненых в ходе взрывов были доставлены в местные госпитали для оказания первой помощи.

«Харакат аш-Шабаб аль-Муджахидин» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), имеющая связи с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), взяла на себя ответственность за случившееся.

По информации «Аль-йауму ас-Сабиу», оба взрыва произошли в ресторанах, которые часто посещались представителями административных и деловых кругов страны.

Источник также добавляет, что террористический акт последовал за воздушным ударом американских военных по базам организации в одном из регионов страны.

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Зарубежная хроника
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