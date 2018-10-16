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Кот-Д’Ивуар отказывается вернуть детскую футбольную команду из Эфиопии

Происшествия

Правительство Кот-Д’Ивуара отказалось помогать своей футбольной команде, состоящей из 20 детей, которые не могут вылететь из Аддис-Абебы на родину

Кот-Д’Ивуар отказывается вернуть детскую футбольную команду из Эфиопии
Alan Wilson
Международный аэропорт Боле

Аддис-Абеба, 16 октября 2018, 20:27 — REGNUM  Кот-Д'Ивуар игнорируют проблему, возникшую у детской команды по футболу, которая не может вылететь из столицы Эфиопии домой ввиду отсутствия денег на билеты. Семь месяцев назад дети направлялись на турнир по футболу, проходивший в начале марта в Грузии, однако после того, как грузинская сторона отказалась предоставить футболистам визы, им пришлось отказаться от участия в турнире. Они оказались в Эфиопии. В то же время у детей и тренеров кончились деньги, которые нужны для покупки билетов на родину, сообщает эфиопское информагентство Fana TV.

Дети уже более полугода ютятся в однокомнатном помещении, где им приходится спать поочередно. Несмотря на многочисленные обращения к президенту Кот-Д'Ивуара Алассану Уаттаре, последовавших как от самих детей, так и от эфиопской стороны, проблема никак не сдвигается с мертвой точки.

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Зарубежная хроника
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