Вторник, 16 Октября 2018 года
10:56:14 МСК

Три человека погибли при столкновении двух локомотивов на Украине

Происшествия

Все обстоятельства произошедшего устанавливаются

Кривой Рог, Украина, 16 октября 2018, 10:11 — REGNUM  На Украине в результате столкновения двух локомотивов погибли три человека, еще один пострадал, сообщает Госслужба этой страны по чрезвычайным ситуациям.

По данным ведомства, инцидент произошел в ночь на 16 октября на карьере Северного горно-обогатительного комбината в городе Кривой Рог. В настоящее время все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Напомним, ранее на Украине из-за кражи болтов и других элементов креплений пути локомотив и пятнадцать товарных вагонов сошли с рельс под Днепропетровском. Железнодорожники бьют тревогу, поскольку они ежедневно вынуждены ликвидировать последствия воровства, а обращения в правоохранительные органы ни к чему не приводят.

Читайте также: На железных дорогах Украины сложилась критическая ситуация — эксперт

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Железнодорожные аварии
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить