Три человека погибли при столкновении двух локомотивов на Украине

Кривой Рог, Украина, , 10:11 — REGNUM На Украине в результате столкновения двух локомотивов погибли три человека, еще один пострадал, сообщает Госслужба этой страны по чрезвычайным ситуациям.

По данным ведомства, инцидент произошел в ночь на 16 октября на карьере Северного горно-обогатительного комбината в городе Кривой Рог. В настоящее время все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Напомним, ранее на Украине из-за кражи болтов и других элементов креплений пути локомотив и пятнадцать товарных вагонов сошли с рельс под Днепропетровском. Железнодорожники бьют тревогу, поскольку они ежедневно вынуждены ликвидировать последствия воровства, а обращения в правоохранительные органы ни к чему не приводят.

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