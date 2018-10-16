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В Екатеринбурге таможня изъяла 60 кг одежды из Узбекистана

Происшествия

Одежду везли на Евразийский форум моды

Екатеринбург, 16 октября 2018, 06:03 — REGNUM  Шестьдесят килограммов одежды из Узбекистана изъяли таможенники в аэропорту Кольцово (Екатеринбург), сообщили в пресс-службе уральского таможенного управления.

Одежду везли на Евразийский форум моды, который организован в столице Среднего Урала. Всего в парии 48 костюмов, десять из которых — детские. Уточняется, что наряды не были задекларированы — якобы по незнанию. Нарушителям грозит штраф.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 11 октября в Екатеринбурге таможенники изъяли полторы тонны безакцизных сигарет, которые везли из Киргизии.

Читайте ранее в этом сюжете: Уральская таможня изъяла полторы тонны безакцизных сигарет

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