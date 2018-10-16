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При нападении на полицейский участок в Греции пострадали четыре человека

Происшествия

Нападавших было около 50

Афины , 16 октября 2018, 04:37 — REGNUM  Четверо полицейских получили ранения в результате нападения анархистов на полицейский участок в Афинах, сообщает портал Newsit.

Сообщается, что нападавших было 50. Они забросали здание полиции бутылками с зажигательной смесью и камнями, после чего скрылись с места происшествия. Отмечается, что также нападавшие повредили полицейский автобус. Некоторые из них получили легкие травмы.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале сентября на острове Салоники в Греции прошли массовые акции протеста в связи с приездом торгового представителя США Уилбура Росса. Местная администрация по причине возможных беспорядков выставила на охрану порядка не менее 4000 полицейских.

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Беспорядки в Греции
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